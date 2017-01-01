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С начала года в Украине погибло 882 человека в ДТП

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Большая часть ДТП произошла в Киеве - 12,6 тысяч - это 6,9% больше, чем годом ранее.
В ДТП пострадало более 6,3 тысячи человек (+7,6%), а погибло 882 человека (+9,7%)
В ДТП пострадало более 6,3 тысячи человек (+7,6%), а погибло 882 человека (+9,7%)
depositphotos.com

Появилась свежая статистика происшествий на дороге Украины за первые 4 месяца 2019 года. Данные опубликовало Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в Facebook.

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За январь-апрель 2019 года в Украине зафиксировали более 47,4 тысяч аварий, что на 4,2% больше чем за тот же период годом ранее.

В ДТП пострадало более 6,3 тысячи человек (+7,6%), а погибло 882 человека (+9,7%).

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Большая часть ДТП произошла в Киеве - 12,6 тысяч - это  6,9% больше, чем годом ранее.

Ранее публиковался ТОП-10 самых надежных автомобилей в Европе.

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Теги: статистика, исследование, ДТП
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