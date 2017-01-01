В Украине ввели систему учета и анализа ДТП - почему это важно

Не обошлось и без критики нововведения.

Кабмин утвердил порядок учета и анализа причин ДТП в Украине. Об этом сообщается на сайте МВД.

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По словам первого заместителя начальника Департамента Патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, “это прогрессивный и важный шаг в направлении повышения безопасности дорожного движения в нашей стране”.

Также Белошицкий уточнил, что новые правила обеспечат получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП, что позволит полноценно оценивать состояние аварийности на дорогах Украины, узнавать причины аварий и принимать меры по их предотвращению.

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У нововведения есть и критики. По мнению журналистов Авто24, учет ДТП ввели, чтобы обосновать возвращение техосмотров. Ведь по нынешней статистике количество ДТП по причине технических неисправностей достигает всего 1%. Есть мнение, что новая система поможет искусственно скорректировать статистику:

“Очевидно, что изменение методов подсчета будет сделано таким образом, чтобы с помощью статистики показывать нужные чиновникам цифры и мотивировать нужные им, коррумпированные, решения“, - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что разметку на дорогах Украины оснастят специальными светоотражающими вставками.