В МВД показали именные номерные знаки на авто, которые нельзя заказывать
Заказывать номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные, не получится.
Сервисный центр МВД напомнил водителям, какие именные номера получить не получится. Об этом сообщает ТСН.
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В целом, запрещено заказывать именные номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные. Кроме этого на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook появились фотографии примеров “недоступных“ номеров.
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