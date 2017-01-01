Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В МВД показали именные номерные знаки на авто, которые нельзя заказывать

Комментариев: 0
Заказывать номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные, не получится.
В случае несоблюдения этого условия, заказчику будет отказано в заказе именных номеров
В случае несоблюдения этого условия, заказчику будет отказано в заказе именных номеров
facebook.com

Сервисный центр МВД напомнил водителям, какие именные номера получить не получится. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: “Мое искусство использовали для продажи машин“: На Volkswagen подал в суд известный художник

В целом, запрещено заказывать именные номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные. Кроме этого на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook появились фотографии примеров “недоступных“ номеров.

Номера государственных органов, временные и номера ВСУ
Номера государственных органов, временные и номера ВСУ
facebook.com

Дипломатические номера
Дипломатические номера
facebook.com

Полицейские номера и госрегистрации
Полицейские номера и госрегистрации
facebook.com

Ранее сообщалось, что в Украине ввели систему учета и анализа ДТП - почему это важно.

Поделись:
Теги: МВД, именные знаки, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь