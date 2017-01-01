В МВД показали именные номерные знаки на авто, которые нельзя заказывать

Заказывать номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные, не получится.

В случае несоблюдения этого условия, заказчику будет отказано в заказе именных номеров facebook.com

Сервисный центр МВД напомнил водителям, какие именные номера получить не получится. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: “Мое искусство использовали для продажи машин“: На Volkswagen подал в суд известный художник

В целом, запрещено заказывать именные номерные знаки, похожие на ведомственные и государственные. Кроме этого на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook появились фотографии примеров “недоступных“ номеров.

Номера государственных органов, временные и номера ВСУ facebook.com

Дипломатические номера facebook.com

Полицейские номера и госрегистрации facebook.com

Ранее сообщалось, что в Украине ввели систему учета и анализа ДТП - почему это важно.