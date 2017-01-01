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Радары Trucam появились еще на двух улицах в Киеве - карта

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Радары появились на проспекте Соборности и улице Борщаговской.
С 13 мая начали замерять скорость автомобилей с помощью радаров еще в двух местах в Киеве
С 13 мая начали замерять скорость автомобилей с помощью радаров еще в двух местах в Киеве
Скриншот видео

С 13 мая начали замерять скорость автомобилей с помощью радаров еще в двух местах в Киеве. Об этом сообщает официальная страница Патрульной полиции Киева в Facebook.

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Радары появились на проспекте Соборности и улице Борщаговской. Причем за первые 10 дней работы поймали более 150 случаев нарушителей.

Полиция напоминает, что за превышение скорости предусмотрена административная ответственность:

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  • согласно части 1 статьи 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 20 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 255 гривен;
  • согласно части 3 статьи 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 50 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 510 гривен;
  • согласно общему правилу разрешенная скорость движения в городе составляет - 50 км/ч, за исключением участков, где она дополнительно регулируется дорожными знаками.

За первые 10 дней работы поймали более 150 случаев нарушителей
За первые 10 дней работы поймали более 150 случаев нарушителей
facebook.com

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины увеличилось количество радаров TruCаm - карта размещения.

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Теги: радары, Trucam, Киев
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