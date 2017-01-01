Радары Trucam появились еще на двух улицах в Киеве - карта

Радары появились на проспекте Соборности и улице Борщаговской.

С 13 мая начали замерять скорость автомобилей с помощью радаров еще в двух местах в Киеве Скриншот видео

С 13 мая начали замерять скорость автомобилей с помощью радаров еще в двух местах в Киеве. Об этом сообщает официальная страница Патрульной полиции Киева в Facebook.

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Радары появились на проспекте Соборности и улице Борщаговской. Причем за первые 10 дней работы поймали более 150 случаев нарушителей.

Полиция напоминает, что за превышение скорости предусмотрена административная ответственность:

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согласно части 1 статьи 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 20 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 255 гривен;

согласно части 3 статьи 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 50 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 510 гривен;

согласно общему правилу разрешенная скорость движения в городе составляет - 50 км/ч, за исключением участков, где она дополнительно регулируется дорожными знаками.

За первые 10 дней работы поймали более 150 случаев нарушителей facebook.com

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины увеличилось количество радаров TruCаm - карта размещения.