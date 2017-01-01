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Штраф за непристегнутый ремень в Украине повысят в 10 раз

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Точно такой же законопроект депутаты уже провалили в декабре 2018 года.
Законопроект предусматривает увеличение штрафных санкциий с 51 гривны до 510 гривен
Законопроект предусматривает увеличение штрафных санкциий с 51 гривны до 510 гривен
depositphotos.com

В Верховной Раде в очередной раз пытаются увеличить штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на соответствующий законопроект №10131.

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Данный законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций с 51 гривны до 510 гривен. По этому закону также предусмотрена аналогичная ответственность за езду без шлема.

Точно такой же законопроект депутаты уже провалили в декабре 2018 года - из-за массовой неявки на голосование народных депутатов.

Ранее сообщалось, что в МВД показали именные номерные знаки на авто, которые нельзя заказывать.

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Теги: штраф, ремень безопасности, ВР
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