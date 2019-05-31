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Противоослепляющие экраны на дорогах Украины станут нормой

Комментариев: 2
Применение экранов для защиты глаз водителя от встречного света существенно увеличило безопасность движения на дорогах в Европе.
Противоослепляющие экраны будут установлены на потенциально опасных участках дорог
Противоослепляющие экраны будут установлены на потенциально опасных участках дорог
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С целью усиления безопасности участников дорожного движения в Украине планируют массово использовать противоослепляющие экраны. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Фейсбуке.

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Изменения к Государственным строительным нормам Украины были разработаны ГП “ГосдорНИИ“ на основе изучения европейского опыта. Новое предписание вступит в силу 1 сентября 2019 года.

Отныне на барьерных и парапетных ограждениях разделительной полосы дорог будут устанавливаться противоослепляющие экраны из металла или пластика. Согласно новому нормативу такие экраны должны появиться на участках с опасными и резкими поворотами, сложным рельефом, недостаточным освещением и т.п.

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Применение подобной защиты глаз водителя от встречного света существенно увеличило безопасность движения в европейских странах. К тому же, установка высоких экранов удерживает пешеходов от перехода дороги в непредназначенных для этого местах. Только в результате применения противоослепляющих экранов количество аварий и наездов в Европе уменьшилось на 25%.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень в Украине повысят в 10 раз.

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Теги: ГосдорНИИ, Минрегионстрой, противоослепляющие экраны
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.05.2019, 14:18
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гость
На хіба ті екрани , якщо на більшості доріг асфальту нема, ще й ями .
zadneprohodchik    31.05.2019, 14:02
Оценка:  0
zadneprohodchik
Ахахахх поржал , а дороги тоже по тем же нормам сделаны. Козлы
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