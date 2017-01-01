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В Украине начнут строить многоуровневые подземные парковки

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В частности, уже с 1 июня в Украине разрешено возводить под общественными зданиями и в них многоуровневые паркинги.
Такие меры помогут разгрузить улицы и улучшить текущую ситуацию с хаотичной парковкой
Такие меры помогут разгрузить улицы и улучшить текущую ситуацию с хаотичной парковкой
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В Украине вступают в силу нормы строительства многоуровневых подземных парковок. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

В частности, уже с 1 июня в Украине разрешено возводить под общественными зданиями и в них многоуровневые паркинги. Такие меры помогут разгрузить улицы и улучшить текущую  ситуацию с хаотичной парковкой, говорят в министерстве.

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По разработанным нормам, подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками, а въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны должны быть удалены от окон жилых домов, помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений в соответствии с требованиями других документов.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень в Украине повысят в 10 раз.

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Теги: парковки, Украина, дороги
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