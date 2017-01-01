Инспекторы автошкол будут отвечать за проваленные экзамены учеников

Если более 50% учащихся от инструктора не сдадут экзамены, то он должен идти переучиваться и подтверждать свой аттестат.

В рамках борьбы с огромным количеством ДТП в Украине, МВД планирует заставить инструкторов автошкол отвечать за подготовку водителей. Об этом сообщает ТСН.

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В частности, если более 50% учащихся от инструктора не сдадут экзамены, то он должен идти переучиваться и подтверждать свой аттестат. Нововведения планируют запустить с конца лета в тестовом режиме.

Журналисты ТСН продемонстрировали, насколько важно это нововведение, проверив знание ПДД водителей в Украине. Выяснилось, что даже опытные автомобилисты не знают элементарных правил. Подробности смотрите в сюжете.

Ранее сообщалось, что противоослепляющие экраны на дорогах Украины станут нормой.