Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз
Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности составляет всего 51 грн.
Продолжаем следить за многострадальным законом о повышении штрафов за езду непристегнутым. Соответствующий законопроект №10131 приняла в первом чтении Верховная Рада.
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Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 51 грн. Авторы законопроекта предлагают ужесточить наказание и установить штраф 510 гривен. Теперь остается подождать второе чтение.
Закон о повышении штрафов уже принимали в первом чтении в прошлом году, но повторное голосование провалили. Это уже вторая попытка принять важное изменение.
Ранее сообщалось, что противоослепляющие экраны на дорогах Украины станут нормой.
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