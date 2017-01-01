Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз

Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности составляет всего 51 грн.

Закон о повышении штрафов уже пытались принять в прошлом году depositphotos.com

Продолжаем следить за многострадальным законом о повышении штрафов за езду непристегнутым. Соответствующий законопроект №10131 приняла в первом чтении Верховная Рада.

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Сегодня штраф за игнорирование ремня безопасности составляет 51 грн. Авторы законопроекта предлагают ужесточить наказание и установить штраф 510 гривен. Теперь остается подождать второе чтение.

Закон о повышении штрафов уже принимали в первом чтении в прошлом году, но повторное голосование провалили. Это уже вторая попытка принять важное изменение.

Ранее сообщалось, что противоослепляющие экраны на дорогах Украины станут нормой.