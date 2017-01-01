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Ловкая схема: Как "Укравтодор" избавляется от "чужих" подрядчиков на тендерах

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Таким образом, сделать победителем тендера можно кого угодно.
По мнению Нефедова, это свидетельствует о коррупции при выборе подрядчика
По мнению Нефедова, это свидетельствует о коррупции при выборе подрядчика
facebook.com/johnjaroslavovych

“Укравтодор“ обвинили в подтасовках результатов тендера. Скандальную информацию опубликовал первый заместитель министра экономики Максим Нефедов в Facebook.

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В одном из недавних тендером ведомства было найдено интересное условие - победителем может стать только подрядчик, который в последнюю неделю получил особую справку от самого автодора, или области.

Речь о тендере на строительство объезда вокруг города Дунаевцы в Хмельницкой области. Получается очень удобно - если Укравтодор хочет избавиться от чужего претендента, достаточно просто не выдавать ему эту справку.

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Таким образом, сделать победителем тендера можно кого угодно. И по мнению Нефедова, это свидетельствует о коррупции при выборе подрядчика:

“Легче было бы сразу указывать счет, куда взятку переводить“, - написал зам министра.

Ранее сообщалось, что в Украине начнут строить многоуровневые подземные парковки.

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Теги: дороги, Украина, Укравтодор
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