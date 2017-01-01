ТОП-5 причин отказа страховой платить за ремонт авто
Наличие страховки далеко не всегда означает, что вы избавились от неприятностей. Если страховая компания оплатит ремонт “чужого” автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с виновника ДТП, который приобрел автогражданку.
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Основные причины опубликовал Дорожный Адвокат, сообщает auto.bigmir.net.
ТОП-5 основных причин отказа отказа ремонта авто страховой
1. Нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения
2. Отсутствие у водителя прав соответствующей категории
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3. Если водитель самостоятельно покинул место ДТП;
4. Неисправность авто;
5. Если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.
Ранее сообщалось, что как “Укравтодор“ избавляется от “чужих“ подрядчиков на тендерах.
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