ТОП-5 причин отказа страховой платить за ремонт авто

Наличие страховки далеко не всегда означает, что вы избавились от неприятностей.

Наличие страховки далеко не всегда означает, что вы избавились от неприятностей. Если страховая компания оплатит ремонт “чужого” автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с виновника ДТП, который приобрел автогражданку.

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Основные причины опубликовал Дорожный Адвокат, сообщает auto.bigmir.net.

ТОП-5 основных причин отказа отказа ремонта авто страховой

1. Нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения

2. Отсутствие у водителя прав соответствующей категории

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3. Если водитель самостоятельно покинул место ДТП;

4. Неисправность авто;

5. Если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

Ранее сообщалось, что как “Укравтодор“ избавляется от “чужих“ подрядчиков на тендерах.