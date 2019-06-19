Адвокат рассказал, почему не нужно бояться писем счастья
Давно ожидаемую систему видеофиксации нарушений на дороге обещают запустить до конца лета. Но пойманные нарушители смогут легко избежать наказания. Об этом сообщает автоюрист Денис Конюшенко в эфире ObozTV, передает auto.bigmir.net.
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По словам юриста, основная проблема - несовершенство законодательства. В первую очередь нужно отметить, что все устройства для системы видеофиксации должны быть сертифицированы, а это вопрос не одного дня. В противном случае, штраф можно легко оспорить в суде.
Следующий вопрос - кому выписывать штраф? По нынешним законам, письмо счастья получит не фактический водитель, а юридический владелец машины. Но ведь очень многими автомобилями пользуются сразу несколько человек. Учитывая. что ответственность за ДТП в Украине индивидуальна, штраф человеку, без доказательств того, что именно он был за рулем, будет тоже легко оспорить.
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“Перед тем, как вводить эти изменения, надо элементарно подтянуть законодательство, чего абсолютно не сделано. Система может начать работу, но вопрос в том, что будет с этой системой в дальнейшем. Если не будет изменений в законодательстве, это мертворожденная система“, – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что автоматическая фотофиксация нарушений на дорогах ненадежная - полиция Англии.
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