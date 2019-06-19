Адвокат рассказал, почему не нужно бояться писем счастья

По словам юриста, основная проблема - несовершенство законодательства.

Давно ожидаемую систему видеофиксации нарушений на дороге обещают запустить до конца лета. Но пойманные нарушители смогут легко избежать наказания. Об этом сообщает автоюрист Денис Конюшенко в эфире ObozTV, передает auto.bigmir.net.

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По словам юриста, основная проблема - несовершенство законодательства. В первую очередь нужно отметить, что все устройства для системы видеофиксации должны быть сертифицированы, а это вопрос не одного дня. В противном случае, штраф можно легко оспорить в суде.

Следующий вопрос - кому выписывать штраф? По нынешним законам, письмо счастья получит не фактический водитель, а юридический владелец машины. Но ведь очень многими автомобилями пользуются сразу несколько человек. Учитывая. что ответственность за ДТП в Украине индивидуальна, штраф человеку, без доказательств того, что именно он был за рулем, будет тоже легко оспорить.

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“Перед тем, как вводить эти изменения, надо элементарно подтянуть законодательство, чего абсолютно не сделано. Система может начать работу, но вопрос в том, что будет с этой системой в дальнейшем. Если не будет изменений в законодательстве, это мертворожденная система“, – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что автоматическая фотофиксация нарушений на дорогах ненадежная - полиция Англии.

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