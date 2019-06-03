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Суд оправдал водителя, который вызвал патрульных на патрульных

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Водителя остановили за нарушение ПДД, после чего полицейские “начали видеть“ признаки опьянения.
Полицейские не согласились и расценили просьбу, как отказ от прохождения освидетельствования
Полицейские не согласились и расценили просьбу, как отказ от прохождения освидетельствования
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Суд в Киеве встал на сторону водителя, которого патрульные заподозрили в нахождении в состоянии  алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

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Сообщается, что водителя остановили за нарушение ПДД, после чего полицейские “начали видеть“ признаки опьянения. Водитель не отказался проследовать в медучреждение для обследования, но попросил вызвать другой экипаж полиции, из-за “неуверенности в правомерности действий полицейских именно этого экипажа“.

Полицейские не согласились и расценили просьбу, как отказ от прохождения освидетельствования. Это грозит 10200 грн штрафа и лишением права вождения сроком на 1 год.

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Но Киевский апелляционный суд решением от 03.06.2019 согласился с действиями водителя и сделал вывод, что в действиях водителя отсутствует состав правонарушения и отменил.

Ранее публиковался ТОП-5 причин отказа страховой платить за ремонт авто.

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Теги: штраф. полиция, юристы
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