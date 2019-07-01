Водитель из Винницы отсудил у полицейских 11 тысяч гривень "за невнимательность"

Мужчина забрал свой автомобиль и подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные средства.

Патрульные не нашли номер шасси во время остановки и осмотра авто, а он был. Скриншот Youtube

Винницкий водитель смог отсудить 11 тысяч гривен из-за невнимательности местной полиции. Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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Патрульные не нашли номер шасси во время остановки и осмотра авто. Правоохранители пришли к выводу, что он уничтожен и эвакуировали транспорт для экспертизы. Вот только во время проведения экспертизы номер нашли без проблем и на своем месте.

После такого недоразумения правоохранители еще и потребовали от водителя плату за эвакуацию и хранение машины на штрафплощадке.

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Мужчина забрал свой автомобиль и подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные средства. Суд встал на сторону водителя и решил взыскать в пользу водителя 11 тысяч морального и материального вреда.

Ранее сообщалось, что суд оправдал водителя, который вызвал патрульных на патрульных.