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Водитель из Винницы отсудил у полицейских 11 тысяч гривень "за невнимательность"

Комментариев: 5
Мужчина забрал свой автомобиль и подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные средства.
Патрульные не нашли номер шасси во время остановки и осмотра авто, а он был.
Патрульные не нашли номер шасси во время остановки и осмотра авто, а он был.
Скриншот Youtube

Винницкий водитель смог отсудить 11 тысяч гривен из-за невнимательности местной полиции. Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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Патрульные не нашли номер шасси во время остановки и осмотра авто. Правоохранители пришли к выводу, что он уничтожен и эвакуировали транспорт для экспертизы. Вот только во время проведения экспертизы номер нашли без проблем и на своем месте.

После такого недоразумения правоохранители еще и потребовали от водителя плату за эвакуацию и хранение машины на штрафплощадке.

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Мужчина забрал свой автомобиль и подал на полицейских в суд с требованием вернуть потраченные средства. Суд встал на сторону водителя и решил взыскать в пользу водителя 11 тысяч морального и материального вреда.

Ранее сообщалось, что суд оправдал водителя, который вызвал патрульных на патрульных.

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Теги: полиция, суд, юристы
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  01.07.2019, 20:03
Оценка:  +1
гость
Попались придурки)))
гость  (аноним)  01.07.2019, 18:14
Оценка:  0
гость
Ну да в 10 кратом размере
i-yura0205    01.07.2019, 18:11
Оценка:  0
i-yura0205
пусть платят ети де..лы что не нашли номер .
гость  (аноним)  01.07.2019, 17:48
Оценка:  +1
гость
Говнопи дарастическая говнополиция
гость  (аноним)  01.07.2019, 17:47
Оценка:  +1
гость
За чей счет возврат денег полицейских или из бюджета?
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