В Киеве за неделю эвакуировали машины 20 "героев парковки"

За неделю с 24 по 30 июня 2019 года сотрудниками коммунального предприятия перемещены на специальную площадку 20 транспортных средств.

Можно надеяться, что скоро "героев парковки" в столице станет меньше facebook.com/kyivtrafficmanagement

В Киеве начали все чаще эвакуировать автомобили, хотя пока количество еще исчисляется десятками. Об этом сообщает КП “Центр организации дорожного движения“.

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За неделю с 24 по 30 июня 2019 года сотрудниками коммунального предприятия перемещены на специальную площадку 20 транспортных средств нарушителей ПДД, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУпАП. В том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУпАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУпАП (Совершение ДТП), ст. 126 КУпАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса).

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А также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве“.

Ранее сообщалось, что водитель из Винницы отсудил у полицейских 11 тысяч гривень “за невнимательность“.