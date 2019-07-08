Таксистов-нелегалов в Украине ждут большие проблемы - подробности

Предоставление услуг такси будет подлежать лицензированию, а, чтобы получить лицензию, нужно оформлять статус ФЛП.

Требовать за проезд больше, чем в указанных тарифах запретят Скриншот фильма

У таксистов нелегалов могут появится большие проблемы, благодаря новому законопроекту, зарегестрированному в Верховной Раде. Речь о законопроекте под номером 10404, опубликованном на сайте парламента.

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Если закон примет, всех таксистов обяжут иметь фонарь с характерным значком, надписи “такси“ на бортах и таксометр - механическим, электронным или как приложение в смартфоне.

Предоставление услуг такси будет подлежать лицензированию, а, чтобы получить лицензию, нужно оформлять статус ФЛП (предпринимателя), и, соответственно, платить налоги. За перевозки без лицензий - штраф в размере 17-34 тысячи гривен. Лицензии будут выдавать областные или городские администрации.

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Всех перевозчиков вынудят покупать страховку от несчастных случаев для пассажиров. В случае отсутствия такой авторы закона предлагают налагать штраф - 5,1 тысячи гривен.

Предусмотрены изменения и для диспетчерских служб такси. Им необходимо становиться на учет в реестре ИДС (информационно-диспетчерских служб). За отсутствие регистрации планируют налагать штраф в 68 тысяч гривен.

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По законопроекту пассажир даже сам сможет проверить, имеет ли лицензию перевозчик. Для этого у таксистов должны быть все копии или оригиналы разрешительных документов и страховых полисов, договор с диспетчерской службой (в случае работы “через фирму“), информация о перевозчике и водителе.

Также на видном месте разместят сведения о тарифах на перевозку. Требовать больше, чем в указанных тарифах тоже запретят.

Ранее сообщалось, что в Киеве такси Uber “перевернуло“ грузовик-автовышку Киевпастранса.