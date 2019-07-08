Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Таксистов-нелегалов в Украине ждут большие проблемы - подробности

Комментариев: 2
Предоставление услуг такси будет подлежать лицензированию, а, чтобы получить лицензию, нужно оформлять статус ФЛП.
Требовать за проезд больше, чем в указанных тарифах запретят
Требовать за проезд больше, чем в указанных тарифах запретят
Скриншот фильма

У таксистов нелегалов могут появится большие проблемы, благодаря новому законопроекту, зарегестрированному в Верховной Раде. Речь о законопроекте под номером 10404, опубликованном на сайте парламента.

Читай также: В Киеве таксист Uber пытался проскочить на красный и протаранил Porsche

Если закон примет, всех таксистов обяжут иметь фонарь с характерным значком, надписи “такси“ на бортах и таксометр - механическим, электронным или как приложение в смартфоне.

Предоставление услуг такси будет подлежать лицензированию, а, чтобы получить лицензию, нужно оформлять статус ФЛП (предпринимателя), и, соответственно, платить налоги. За перевозки без лицензий - штраф в размере 17-34 тысячи гривен. Лицензии будут выдавать областные или городские администрации.

Читай также: В Киеве таксист Uber пытался проскочить на красный и протаранил Porsche

Всех перевозчиков вынудят покупать страховку от несчастных случаев для пассажиров. В случае отсутствия такой авторы закона предлагают налагать штраф - 5,1 тысячи гривен.

Предусмотрены изменения и для диспетчерских служб такси. Им необходимо становиться на учет в реестре ИДС (информационно-диспетчерских служб). За отсутствие регистрации планируют налагать штраф в 68 тысяч гривен.

Читай также: “Поиграл в шашки“: В Киеве такси с пассажиром жестко разбилось о трактор

По законопроекту пассажир даже сам сможет проверить, имеет ли лицензию перевозчик. Для этого у таксистов должны быть все копии или оригиналы разрешительных документов и страховых полисов, договор с диспетчерской службой (в случае работы “через фирму“), информация о перевозчике и водителе.

Также на видном месте разместят сведения о тарифах на перевозку. Требовать больше, чем в указанных тарифах тоже запретят.

Ранее сообщалось, что в Киеве такси Uber “перевернуло“ грузовик-автовышку Киевпастранса.

Поделись:
Теги: такси, транспорт, штрафы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  08.07.2019, 15:21
Оценка:  0
гость
Все это приведет к повышению тарифов на такси!
гость  (аноним)  08.07.2019, 15:21
Оценка:  0
гость
Вот путин гад! и сюда добрался!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь