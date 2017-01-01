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В каких районах Киева чаще всего ловят пьяных водителей - карта

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В общей сложности за полгода патрульные Киева составили 6 083 протоколов на водителей с признаками опьянения.
Чаще всего таких нарушителей ловили по пятницам в период с 23:00 до 2:00 ночи
Чаще всего таких нарушителей ловили по пятницам в период с 23:00 до 2:00 ночи
facebook.com/kyivpatrol

Где в Киеве чаще всего любят покататься “подшофе“. Статистику опубликовала Патрульная полиция Киева в своем Facebook.

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Выяснилось, что чаще всего ловили пьяных водителей в Днепровском районе - 709 с начала года. Меньше всего в Печерском - 445 человек с начала года. В общей сложности за полгода патрульные Киева составили 6 083 протоколов на водителей с признаками опьянения. Чаще всего таких нарушителей ловили по пятницам в период с 23:00 до 2:00 ночи.

“Отдельно акцентируем внимание, что за 6 месяцев текущего года патрульные привлекли к административной ответственности почти 1500 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и из-за управления в состоянии опьянения. Напомним, ответственность за такое правонарушение - штраф в размере 510 гривен (ч.4 ст.126 КУоАП)“, - говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Ранее сообщалось, что первый спорткар Энцо Феррари выставили на аукцион.

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Теги: пьяные водители, Киев, статистика
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