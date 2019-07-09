В Киеве инспекторы по парковке начали выписывать штрафы

Первые месяцы после запуска новой службы инспекторы ограничивались лишь профилактическими беседами.

В Киеве инспектора по парковке перешли в режим штрафов. Об этом сообщает начальник Инспекции по парковке Киева Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.

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Первые месяцы после запуска новой службы инспекторы ограничивались лишь профилактическими беседами. Но отныне у них появляются новые полномочия - в частности, возможность выписывать штрафы.

В подтверждение информации, Рахматуллин опубликовал фото с квитанциями штрафов на лобовом стекле и пустой правый ряд улицы Крещатик в Киеве. Хотя, судя по более подробным фото, на стекла автомобилей нарушителей пока кладут только листовки с предупреждениями.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю эвакуировали машины 20 “героев парковки“.