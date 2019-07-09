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В Киеве инспекторы по парковке начали выписывать штрафы

Комментариев: 2
Первые месяцы после запуска новой службы инспекторы ограничивались лишь профилактическими беседами.
В Киеве инспекторы по парковке начали выписывать штрафы
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В Киеве инспекторы по парковке начали выписывать штрафы
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В Киеве инспектора по парковке перешли в режим штрафов. Об этом сообщает начальник Инспекции по парковке Киева Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.

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Первые месяцы после запуска новой службы инспекторы ограничивались лишь профилактическими беседами. Но отныне у них появляются новые полномочия - в частности, возможность выписывать штрафы. 

В подтверждение информации, Рахматуллин опубликовал фото с квитанциями штрафов на лобовом стекле и пустой правый ряд улицы Крещатик в Киеве. Хотя, судя по более подробным фото, на стекла автомобилей нарушителей пока кладут только листовки с предупреждениями.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю эвакуировали машины 20 “героев парковки“.

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Теги: инспектора по парковке, Киев, штрафы, герои парковки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.07.2019, 17:05
Оценка:  0
гость
Хорошо, что делать водителям машин которые привезли товар на торговую точку? Ему с тяжелыми ящиками маршировать пару сотен метров, как быть в этом случае?
Boxerogos    09.07.2019, 16:45
Оценка:  +3
Boxerogos
Вдадельцев Ланосов будут штрафовать.А владельцев дорогих каров штрафовать забздят 100%.
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