Отремонтированную трассу "Одесса-Рени" испортили во время проверки качества работ

Отверстия пробурили для проверки качества работ, но прямо посередине дороги.

Недавно отремонтированная дорога Одесса-Рени серьезно пострадала от... проверки качества этой дороги. Об этом сообщает Iod.

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Ремонта дорога ждала около 20 лет. И вот, после открытия, на поверхности появилось более 100 аккуратных отверстий.

Выяснилось, что отверстия пробурили для проверки качества работ. Вот только обычно это делают на обочинах и повреждения полотна сразу заделывают, а в данном случае отверстия появились прямо посреди дороги. Их только присыпали гравием.

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Местные жители жалуются на то, что из-за ям на новенькой дороге повреждаются автомобили - водители не ожидают выбоины на совершенно новой дороге и не успевают их объезжать.

“По моей информации, трасса М15 заинтересовала главное следственное управление СБУ и Департамент защиты экономики Нацполиции в Одесской области. И, если сравнить стоимость ремонта километра дороги у нас и в той же Польше, то можно предположить, что подозрения следователей небезосновательны“, - заявил советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

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Результаты экспертизы пока неизвестны. Может дорогу “разворовали“, а может, и нет. Но теперь она в любом случае требует ремонта.

Ранее сообщалось, что с недостроенного моста метро на Троещину начали демонтировать опоры.