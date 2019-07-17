Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Отремонтированную трассу "Одесса-Рени" испортили во время проверки качества работ

Комментариев: 1
Отверстия пробурили для проверки качества работ, но прямо посередине дороги.
Результаты экспертизы пока неизвестны, но дорогу придется ремонтировать
Результаты экспертизы пока неизвестны, но дорогу придется ремонтировать
facebook.com

Недавно отремонтированная дорога Одесса-Рени серьезно пострадала от... проверки качества этой дороги. Об этом сообщает Iod.

Читай также: В Киеве могут надолго перекрыть Южный мост

Ремонта дорога ждала около 20 лет. И вот, после открытия, на поверхности появилось более 100 аккуратных отверстий.

Выяснилось, что отверстия пробурили для проверки качества работ. Вот только обычно это делают на обочинах и повреждения полотна сразу заделывают, а в данном случае отверстия появились прямо посреди дороги. Их только присыпали гравием.

Читай также: Укравтодор открыл первую в Украине бетонную трассу

Местные жители жалуются на то, что из-за ям на новенькой дороге повреждаются автомобили - водители не ожидают выбоины на совершенно новой дороге и не успевают их объезжать.

“По моей информации, трасса М15 заинтересовала главное следственное управление СБУ и Департамент защиты экономики Нацполиции в Одесской области. И, если сравнить стоимость ремонта километра дороги у нас и в той же Польше, то можно предположить, что подозрения следователей небезосновательны“, - заявил советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

Читай также: Глава Укравтодора будет подавать в суд на критикующих дороги

Результаты экспертизы пока неизвестны. Может дорогу “разворовали“, а может, и нет. Но теперь она в любом случае требует ремонта.

Ранее сообщалось, что с недостроенного моста метро на Троещину начали демонтировать опоры.

Поделись:
Теги: дороги, проверки, коррупция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
shk67    17.07.2019, 18:41
Оценка:  0
shk67
Долбо_ебы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь