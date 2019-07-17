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Зеленский предложил отсрочить "охоту на евробляхи" еще на 90 дней - подробности

Комментариев: 4
Штрафы должны були вступить в силу уже 24 мая, но тогда власть пошла на уступки.
Возможно евробляхами разрешат пользоваться еще три месяца
Возможно евробляхами разрешат пользоваться еще три месяца
depositphotos.com

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил снова продлить отсрочку штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте, сообщает УНН.

О сути инициативы рассказал заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка:

“Предложение пока звучит об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций“, - сказал он во время брифинга.

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Штрафы должны були вступить в силу уже 24 мая, но тогда власть пошла на уступки и согласилась закрывать глаза на пользование нелегальными машинами еще 90 дней - до 24 августа. Теперь же срок снова могут продлить.

Ранее стало известно, что сделают с брошенными на границе “евробляхами“.

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Теги: евробляхи, отсрочка, наказание, растаможка, штрафы
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    17.07.2019, 15:02
Оценка:  +1
fkrfyfan
да сколько уже можно отсрачивать?
Sancho-s    17.07.2019, 14:49
Оценка:  +2
Sancho-s
Ради рейтинга они на многое способны... Посмотрим, как в очередной раз население попадёт в ту же мышеловку...
гость  (аноним)  17.07.2019, 14:28
Оценка:  +1
гость
Та Зе надо раду срочно собрать под мульку продления льготного периода евробляхерам. Чтоб продавить срочняком парочку своих законов. Ему беня так приказал.
s-e-r    17.07.2019, 14:12
Оценка:  +3
s-e-r
А вот это зря.
С нелегалами надо заканчивать.
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