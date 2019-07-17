Зеленский предложил отсрочить "охоту на евробляхи" еще на 90 дней - подробности
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил снова продлить отсрочку штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте, сообщает УНН.
О сути инициативы рассказал заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка:
“Предложение пока звучит об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций“, - сказал он во время брифинга.
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Штрафы должны були вступить в силу уже 24 мая, но тогда власть пошла на уступки и согласилась закрывать глаза на пользование нелегальными машинами еще 90 дней - до 24 августа. Теперь же срок снова могут продлить.
Ранее стало известно, что сделают с брошенными на границе “евробляхами“.
Полная версия правил
С нелегалами надо заканчивать.