"Некуда складывать": Эвакуаторщики Киева жалуются на нехватку мест на штрафплощадках

Штрафные площадки в Киеве страдают от нехватки свободных мест.

Штрафные площадки в Киеве страдают от нехватки свободных мест. Причиной этого стали массовые эвакуации авто в последнее время. Об этом сообщает “Киевпастранс“.

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Эвакуировать автомобили начали только пару недель назад, но автомобили “героев парковки“ уже буквально некуда ставить.

Так, на штрафной площадке ГП “Информ-ресурс“ на улице Хоткевича, 20б и на улице Пуховской, 3 свободных мест нет. В связи с этим “Киевпастранс“ готовит новую площадку на 100 мест в Деснянском районе.

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Новые правила парковки вступили в силу с сентября 2018 года. В частности стала возможной фото- и видеофиксация нарушений. Оплатить парковку или штраф можно только по безналичному расчету.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю эвакуировали машины 20 “героев парковки“.