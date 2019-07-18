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"Некуда складывать": Эвакуаторщики Киева жалуются на нехватку мест на штрафплощадках

Комментариев: 3
Штрафные площадки в Киеве страдают от нехватки свободных мест.
“Киевпастранс“ готовит новую площадку на 100 мест в Деснянском районе
“Киевпастранс“ готовит новую площадку на 100 мест в Деснянском районе
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Штрафные площадки в Киеве страдают от нехватки свободных мест. Причиной этого стали массовые эвакуации авто в последнее время. Об этом сообщает “Киевпастранс“.

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Эвакуировать автомобили начали только пару недель назад, но автомобили “героев парковки“ уже буквально некуда ставить.

Так, на штрафной площадке ГП “Информ-ресурс“ на улице Хоткевича, 20б и на улице Пуховской, 3 свободных мест нет. В связи с этим “Киевпастранс“ готовит новую площадку на 100 мест в Деснянском районе.

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Новые правила парковки вступили в силу с сентября 2018 года. В частности стала возможной фото- и видеофиксация нарушений. Оплатить парковку или штраф можно только по безналичному расчету.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю эвакуировали машины 20 “героев парковки“.

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Теги: эвакуатор, статистика, герои парковки
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.07.2019, 15:41
Оценка:  0
гость
Сжигать авто
Kismyas    18.07.2019, 15:40
Оценка:  +1
Kismyas
Мест нет,а на фото всё тот же гелик))
гость  (аноним)  18.07.2019, 15:39
Оценка:  0
гость
Выход есть , сдигать авто.
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