Что делать, если эвакуировали автомобиль

Инспекторы должны обязательно подкреплять выписанные штрафы доказательной базой.

Сведения о эвакуированных авто сразу же размещаются на веб-портале КГГА в разделе "Имущество" facebook.com/kyivtrafficmanagement

Несмотря на многочисленные предупреждения, появление парковочных инспекторов в Киеве стало сюрпризом для многих водителей.

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Мы уже сообщали, как происходит процесс выписки штрафов и эвакуации автомобилей. Но у части водителей остались сомнения в законности деятельности новых инспекторов, так как ранее в СМИ сообщалось об отсутствии необходимых устройств для фото и видеофиксации нарушений.

Тем не менее, причин сомневаться в законности нет. Инспекторы несут административную ответственность за выписанные штрафы и обязательно подкрепляют выписанные штрафы доказательной базой, сообщает Liga.

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Первое время съемка осуществляется на смартфон - Sigma - со специальной сертифицированной программой, которая автоматически определяет время и локацию происшествия. Информация о нарушении передается в телефонном режиме.

Для передачи фото и видео пока нельзя использовать интернет - это незащищенный канал связи. Поэтому такие данные в базу полиции заливает инспектор уже по приезду в офис.

Позже у инспекторов появится планшеты системы контроля оплаты парковки для автоматической защищенной передачи информации. Сейчас они проходят сертификацию на криптографическую защиту информации.

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Также новое оборудование откроет инспекторам удаленный доступ к нужным базам - Единому реестру транспортных средств и Реестру админнарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Рассмотрим еще несколько распространенных вопросов.

Как оспорить штраф?

Если вы не согласны с наказанием, решение можно оспорить в судебном порядке. Но забрать авто с штрафплощадки в любом случае не получится, не оплатив штраф. Поэтому процедура такая - водитель платит штраф, забирает авто, после чего оспаривает решение.

Могут ли оштрафовать заочно?

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Да. Инспектор не обязан дожидаться водителя. Копию постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения просто оставляют на лобовом стекле автомобиля.

В постановлении указан идентификатор доступа к информации о нарушении, водитель может ее просмотреть в электронной базе данных.

Мою машину эвакуировали. Что делать?

После эвакуации авто инспектор должен безотлагательно сообщить об этом в Нацполицию, с указанием времени и места, куда оно было доставлено. Эту информацию смогут найти и сами автомобилисты - все подобные сведения сразу же размещаются на веб-портале КГГА в разделе “Имущество“.

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Также можно узнать судьбу машины, позвонив по номеру 102 или 1551.

Забрать задержанный автомобиль со штрафплощадки, можно будет только после уплаты штрафа, а также стоимости транспортировки и хранения. Тарифы за эвакуацию: за авто до двух тонн – 720 грн. Хранение – 144 грн за сутки. Штраф - 510 грн.

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