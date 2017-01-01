Что делать, если эвакуировали автомобиль
Несмотря на многочисленные предупреждения, появление парковочных инспекторов в Киеве стало сюрпризом для многих водителей.
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Мы уже сообщали, как происходит процесс выписки штрафов и эвакуации автомобилей. Но у части водителей остались сомнения в законности деятельности новых инспекторов, так как ранее в СМИ сообщалось об отсутствии необходимых устройств для фото и видеофиксации нарушений.
Тем не менее, причин сомневаться в законности нет. Инспекторы несут административную ответственность за выписанные штрафы и обязательно подкрепляют выписанные штрафы доказательной базой, сообщает Liga.
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Первое время съемка осуществляется на смартфон - Sigma - со специальной сертифицированной программой, которая автоматически определяет время и локацию происшествия. Информация о нарушении передается в телефонном режиме.
Для передачи фото и видео пока нельзя использовать интернет - это незащищенный канал связи. Поэтому такие данные в базу полиции заливает инспектор уже по приезду в офис.
Позже у инспекторов появится планшеты системы контроля оплаты парковки для автоматической защищенной передачи информации. Сейчас они проходят сертификацию на криптографическую защиту информации.
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Также новое оборудование откроет инспекторам удаленный доступ к нужным базам - Единому реестру транспортных средств и Реестру админнарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Рассмотрим еще несколько распространенных вопросов.
Как оспорить штраф?
Если вы не согласны с наказанием, решение можно оспорить в судебном порядке. Но забрать авто с штрафплощадки в любом случае не получится, не оплатив штраф. Поэтому процедура такая - водитель платит штраф, забирает авто, после чего оспаривает решение.
Могут ли оштрафовать заочно?
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Да. Инспектор не обязан дожидаться водителя. Копию постановления или уведомления о привлечении к административной ответственности за зафиксированные нарушения просто оставляют на лобовом стекле автомобиля.
В постановлении указан идентификатор доступа к информации о нарушении, водитель может ее просмотреть в электронной базе данных.
Мою машину эвакуировали. Что делать?
После эвакуации авто инспектор должен безотлагательно сообщить об этом в Нацполицию, с указанием времени и места, куда оно было доставлено. Эту информацию смогут найти и сами автомобилисты - все подобные сведения сразу же размещаются на веб-портале КГГА в разделе “Имущество“.
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Также можно узнать судьбу машины, позвонив по номеру 102 или 1551.
Забрать задержанный автомобиль со штрафплощадки, можно будет только после уплаты штрафа, а также стоимости транспортировки и хранения. Тарифы за эвакуацию: за авто до двух тонн – 720 грн. Хранение – 144 грн за сутки. Штраф - 510 грн.
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