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Фурам и грузовикам запретили въезд в Киев

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В данный момент ограничение временное и действует с 11:00 до 18:00.
Проезд большегрузного транспорта, вместе с высокой температурой, приводит к разрушению дорог
Проезд большегрузного транспорта, вместе с высокой температурой, приводит к разрушению дорог
dumskaya.net

Проезд фур в Киев перекрыли для сохранения дорожного покрытия. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Такое решение столичные власти приняли в связи с высокой температурой воздуха. Сообщается, что проезд большегрузного транспорта с высокой интенсивностью, вместе с температурой выше 28 градусов, приводит к разрушению дорог.

В данный момент ограничение временное и действует с 11:00 до 18:00. Отмечается, что ограничение может варьироваться в зависимости от дальнейшего температурного режима.

Ранее сообщалось, что теперь за “красивые“ номера на авто придется платить до 30 тысячи гривен.

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Теги: фуры, закон, закрыли въезд фурам, Киев
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.07.2019, 15:47
Оценка:  0
гость
В июне стояла жара а по Киеву столько фур гоняло, а сейчас перемкнуло?
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