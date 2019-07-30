Фурам и грузовикам запретили въезд в Киев

В данный момент ограничение временное и действует с 11:00 до 18:00.

Проезд большегрузного транспорта, вместе с высокой температурой, приводит к разрушению дорог dumskaya.net

Проезд фур в Киев перекрыли для сохранения дорожного покрытия. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Такое решение столичные власти приняли в связи с высокой температурой воздуха. Сообщается, что проезд большегрузного транспорта с высокой интенсивностью, вместе с температурой выше 28 градусов, приводит к разрушению дорог.

В данный момент ограничение временное и действует с 11:00 до 18:00. Отмечается, что ограничение может варьироваться в зависимости от дальнейшего температурного режима.

Ранее сообщалось, что теперь за “красивые“ номера на авто придется платить до 30 тысячи гривен.