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В Киеве всего за 7 дней поймали 355 пьяных водителей

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Статистика охватывает неделю с 22.07.19 по 28.07.19.
Всего за неделю киевские патрульные обработали 10 229 вызовов
Всего за неделю киевские патрульные обработали 10 229 вызовов
depositphotos.com

Количество пьяных водителей в Украине продолжает оставаться на очень высоком уровне. Так, за прошлую неделю только в Киеве поймали 355 любителей кататься в нетрезвом виде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киевской области.

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Статистика охватывает неделю с 22.07.19 по 28.07.19 киевские патрульные обработали 10 229 вызовов, которые поступили от заявителей на службу 102.

В общем на нарушителей патрульные составили 5 130 административных материалов, из которых 355 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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По всей Украине за прошедшую неделю было задокументировано 1 202 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения. Общее количество задокументированных нарушений ПДД - 35 250.

Ранее сообщалось, что теперь за “красивые“ номера на авто придется платить до 30 тысячи гривен.

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Теги: пьяные водители, Киев, статистика
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