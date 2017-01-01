Волынская таможня накрыла очередную схему нелегального ввоза авто

Если махинацию докажут, у нарушителя конфискуют товар и заставят выплатить штраф в размере его полной стоимости.

Волынские таможенники задержали совершили задержание местного жителя. который действуя как водитель по доверенности пытался сэкономить около полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Мужчина подал документы, по которым с 2014 года Renault Premium 460 DXI было зарегистрировано в Швейцарской Конфедерации. Произошло это во время импорта авто через пункт пропуска Ягодин.

Проверка достоверности декларирования показала, что регистрация в Швейцарии этому авто никогда не выдавалось. Первую регистрацию транспортное средство получило в Польше полгода раньше указанного срока.

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Количество полных календарных лет эксплуатации транспортного средства влияет на размер таможенных платежей при его выпуске в свободное обращение на территории Украины. В этом случае разница между представленной и задекларированной уплатой составила более 478 тыс. грн.

За подачу недостоверных сведений о товаре волынянина привлекут к ответственности по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Ее санкции предусматривают конфискацию товара и еще и штраф в размере его полной стоимости.

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По оценке экспертов, стоимость изъятого на складе таможни грузовика - почти 857 тыс. грн. Материалы дела переданы на рассмотрение суда.

Ранее сообщалось, как и за что будут штрафовать владельцев "евроблях" уже с 22 августа.