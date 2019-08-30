Законопроект об отсрочке штрафов за "евробляхи" готовят к рассмотрению депутатами

Документ был внесен в первый день работы обновленной Рады.

Читай также: Зеленский попытается решить вопрос “евроблях“ уже на первом заседании Рады

В пятницу, 30 августа, профильному комитету Рады поручили подготовить к рассмотрению законопроект 1030 об очередной отсрочке штрафов за “евробляхи“. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Сообщается, что проект закона был зарегистрирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

По предварительной информации, поручил подготовить законопроект комитету таможенной и налоговой политики глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в июле - статистика

Документ был внесен 29 августа, в первый день работы обновленной Рады IX созыва. Проект закона определен как неотложный. Содержание документа пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что кустарный ремонт старых “евроблях“ поразил Сеть - фотографии.