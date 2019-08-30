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Законопроект об отсрочке штрафов за "евробляхи" готовят к рассмотрению депутатами

Спецтема: Евробляхи-2019
Комментариев: 1
Документ был внесен в первый день работы обновленной Рады.
Проект закона был зарегистрирован президентом Украины Владимиром Зеленским.
Проект закона был зарегистрирован президентом Украины Владимиром Зеленским.
wikipedia.org

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В пятницу, 30 августа, профильному комитету Рады поручили подготовить к рассмотрению законопроект 1030 об очередной отсрочке штрафов за “евробляхи“. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Сообщается, что проект закона был зарегистрирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

По предварительной информации, поручил подготовить законопроект комитету таможенной и налоговой политики глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Документ был внесен 29 августа, в первый день работы обновленной Рады IX созыва. Проект закона определен как неотложный. Содержание документа пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что кустарный ремонт старых “евроблях“ поразил Сеть - фотографии.

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Теги: евробляхи, Зеленский, Верховная рада
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.08.2019, 14:41
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гость
Ладно люди, которые купили авто в Украине, а как те бляхеры, которые растаможили уже.
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