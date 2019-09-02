Владельцам "евроблях" объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование

Нардепы законопроект уже поддержали, но теперь он должен быть рассмотрен и доработан профильным комитетом.

Таким образом штрафы в силе и ездить на евробляхах сейчас рисковано auto.ria.com

В пятницу в украинских СМИ появились заголовки о том, что ВР приняла законопроект, откладывающий драконовские штрафы для “евробляхеров“. Тем не менее, закон еще не вступил в силу, сообщает сообщество “Автоевросила“.

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В ролике отмечается, что перед вступлением в силу проект закона должен пройти несколько этапов. Так, документ уже был подан президентом Украины Владимиром Зеленским на предварительное рассмотрение в Раду.

Нардепы законопроект уже поддержали, но теперь он должен быть рассмотрен и доработан профильным комитетом.

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При этом “евробляхерам“ подчеркнули, что только после этого его вынесут на повторное финальное голосование в сессионном зале. Потом, если Рада проголосует за принятие закона во второй раз, то его передадут на подпись президенту. После подписания документ должен быть официально опубликован, и лишь тогда он вступит в силу.

Таким образом штрафы в силе и ездить на евробляхах сейчас рисковано.

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