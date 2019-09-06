Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Можно ли в Украине избежать штрафа за парковку, скрутив номера - объяснение

Комментариев: 2
Инспектор не сможет выписать штраф, но имеет полное право забрать авто на штрафплощадку.
В Украине начали заочно выписывать штрафы за неправильную парковку
В Украине начали заочно выписывать штрафы за неправильную парковку
facebook.com

В Украине начали заочно выписывать штрафы за неправильную парковку. Чтобы избежать наказания, некоторые водители начали снимать с авто номера после парковки. Авто24 рассказало, имеют ли смысл такие действия.

Читай также: Крайняя левая полоса будет уже: Вступили в силу новые правила постройки дорог

В России “заочные“ штрафы действуют уже давно. Лайфхак со съемом номеров работает, потому что формально запрещено лишь ездить без номеров, а парковаться - можно. А без номеров штраф не выпишешь.

В Украине на автомобиль без номерных знаков инспектор по парковке тоже не сможет оформить “заочное“ постановление. Ведь он не в состоянии идентифицировать данное транспортное средство и найти в базах данных его владельца.

Читай также: В Киеве уже начали штрафовать “героев парковки“ заочно

Но инспектор имеет полное право забрать авто на штрафплощадку - это прописано в украинском законодательстве. И наличие или отсутствие номеров не имеет никакого значения, ведь инспекторы с парковки имеют право оформить эвакуацию любого авто, которое нарушает правила парковки.

Ранее сообщалось, что владельцам “евроблях“ объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование.

Поделись:
Теги: штраф, парковка, герои парковки, лайфхак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    06.09.2019, 17:19
Оценка:  0
zadneprohodchik
тю никто и так не штрафует нах еще и номера снимать, ставай где хош
гость  (аноним)  06.09.2019, 16:37
Оценка:  0
гость
Е бать пи даров быдложопых
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь