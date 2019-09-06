Можно ли в Украине избежать штрафа за парковку, скрутив номера - объяснение

Инспектор не сможет выписать штраф, но имеет полное право забрать авто на штрафплощадку.

В Украине начали заочно выписывать штрафы за неправильную парковку. Чтобы избежать наказания, некоторые водители начали снимать с авто номера после парковки. Авто24 рассказало, имеют ли смысл такие действия.

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В России “заочные“ штрафы действуют уже давно. Лайфхак со съемом номеров работает, потому что формально запрещено лишь ездить без номеров, а парковаться - можно. А без номеров штраф не выпишешь.

В Украине на автомобиль без номерных знаков инспектор по парковке тоже не сможет оформить “заочное“ постановление. Ведь он не в состоянии идентифицировать данное транспортное средство и найти в базах данных его владельца.

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Но инспектор имеет полное право забрать авто на штрафплощадку - это прописано в украинском законодательстве. И наличие или отсутствие номеров не имеет никакого значения, ведь инспекторы с парковки имеют право оформить эвакуацию любого авто, которое нарушает правила парковки.

Ранее сообщалось, что владельцам “евроблях“ объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование.