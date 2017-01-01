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Необычное ДТП: В США участники инцидента обнялись посреди дороги

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На кадрах запечатлена адекватная реакция водителя на инцидент на дороге.
Никаких криков, угроз, подрезаний и прочего!
Никаких криков, угроз, подрезаний и прочего!
Скриншот Youtube

Очень непривычное видео ДТП в США опубликовал канал ViralHog. Сообщается, что действие на видео происходит в Лос-Анджелесе.

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По словам автора видео, он ехал утром в тренажерный зал, после того, как отвез дочерей в школу, когда случилось то, что запечатлено на видео.

“Я даже не успел спросить имя той леди, с которой мы едва разминулись на перекрестке. Когда женщина вышла из машины, она вся дрожала от шока. После нескольких слов мы спонтанно обнялись. Думаю, объятия были нужны нам обоим“, - говорится в сообщении.

Да, никаких криков, угроз, подрезаний и прочего. Оказывается, и так иногда бывает.

Ранее сообщалось, кто быстрее - Tesla Model 3 или футбольный мяч.

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Теги: видео, ДТП, США
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