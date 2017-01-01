Две недели "охоты на евробляхеров": Сколько водителей успели оштрафовать

Не смотря на предупреждения, на данный момент оштрафовали уже 243 владельца нерастаможенных авто.

Доступная статистика охватывает только период с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года depositphotos.com

Читай также: Рынки б/у авто в Литве опустели из-за украинцев

С 22 августа в силу вступили жесткие штрафы за пользование “евробляхами“. И не смотря на то, что водителей предупреждали о возможной ответственности, на данный момент оштрафовали уже 243 владельца нерастаможенных авто. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на пресс-службу ДФС Украины.

Учитывая, что доступная статистика охватывает только период с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года, актуальные цифры должны быть еще выше.

Читай также: ТОП-10 самых популярных авто в Украине в августе

Санкции за нарушения, связанные с эксплуатацией нерастаможенных авто, не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодекса Украины - 8 500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодекса Украины - штраф 17 000 грн). Так же не изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).

Ранее сообщалось, что в Киеве уже начали штрафовать "героев парковки" заочно.