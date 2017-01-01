Нардеп высказался за немедленную отсрочку штрафов за "евробляхи"

С 22 августа в Украине действуют драконовские штрафы за нелегальное пользование нерастаможенными автомобилями.

До момента отсрочки штрафов “евробляхеры“ очень рискуют, выезжая на своих машинах facebook.com

Председатель партии УКРОП Тарас Батенко высказался за немедленное приятие законопроекта 1030, который отсрочит жесткие штрафы за “евробляхи“. Об этом сообщает УНИАН.

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По словам нардепа, предыдущий парламент не смог решить проблему и-за чего в обществе росло напряжение, не снятое до сих пор.

“Все до сих пор предложенные пути не предусматривают комплексного и целостного урегулирования проблемы. Просим безотлагательно, буквально завтра рассмотреть законопроект 1030 для того, чтобы была возможность решить проблему в перспективе““

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Напомним, что с 22 августа в Украине действуют драконовские штрафы за нелегальное пользование нерастаможенными автомобилями. Закон, который отсрочит эти штрафы пока ожидает второе чтение, а до момента его приятия “евробляхеры“ очень рискуют, выезжая на своих машинах.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.