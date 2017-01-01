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Появились важные подробности отсрочки штрафов за "евробляхи"

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Комитет рекомендует отсрочить санкции не на 90 дней, а до конца года.
Вопрос об отсрочке штрафов за евробляхи рассмотрят неотложно
Вопрос об отсрочке штрафов за евробляхи рассмотрят неотложно
depositphotos.com

На заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп было принято решение неотложно рассмотреть законопроект №1030 об отсрочке штрафов за “евробляхи“. Об этом сообщает Авто24.

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Интересно, что Комитет рекомендует отсрочить санкции не на 90 дней, а до конца года. Сообщается, что таким образом будет больше времени для поиска решения по вопросу недоступной растаможки.

Кроме этого на встрече обсуждали законопроект №2078, отменяющий экологические стандарты “Евро“ для всех видов подержанного транспорта, и откладывающий их для новых авто до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытается решить вопрос “евроблях“ уже на первом заседании Рады.

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Теги: евробляхи, закон, штрафы
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