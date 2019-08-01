Из-за проезда на "красный" погибает два человека в день - статистика

85% водителей нарушали правила, понимая возникающую опасность.

Один из трех опрошенных хотя бы раз за последний месяц проезжал на запрещающий сигнал depositphotos.com

В США из-за проезда на красный погибают в среднем два человека в день. Об этом свидетельствует исследование Американской автомобильной ассоциации.

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По данным AAA , 85% водителей нарушали правила, понимая возникающую опасность. Один из трех опрошенных хотя бы раз за последний месяц проезжал на запрещающий сигнал.

Сообщается, что смертность в связи с проездом на красный растет - с 2012 по 2017 показатель вырос на 28% по США.

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Согласно статистике, водители, проезжающие светофор на красный свет, убивают не только себя. Только 35% погибших в результате движения на запрещающий сигнал светофора, находились за рулем.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.