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Из-за проезда на "красный" погибает два человека в день - статистика

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85% водителей нарушали правила, понимая возникающую опасность.
Один из трех опрошенных хотя бы раз за последний месяц проезжал на запрещающий сигнал
Один из трех опрошенных хотя бы раз за последний месяц проезжал на запрещающий сигнал
depositphotos.com

В США из-за проезда на красный погибают в среднем два человека в день. Об этом свидетельствует исследование Американской автомобильной ассоциации.

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По данным AAA , 85% водителей нарушали правила, понимая возникающую опасность. Один из трех опрошенных хотя бы раз за последний месяц проезжал на запрещающий сигнал.

Сообщается, что смертность в связи с проездом на красный растет - с 2012 по 2017 показатель вырос на 28% по США.

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Согласно статистике, водители, проезжающие светофор на красный свет, убивают не только себя. Только 35% погибших в результате движения на запрещающий сигнал светофора, находились за рулем.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.

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Теги: статистика, смертность, светофор, ДТП
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