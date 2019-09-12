Стало известно, как будут решать проблему "евроблях" - известны три этапа
Решать проблему “евроблях“ будут в три этапа. Об этом сообщает АвтоЕвроСила, со ссылкой на результаты совещания Министерства инфраструктуры и представителей общественности.
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На совещании обсуждалось то, какие действия необходимо предпринять для решения проблемы “евроблях“. Мининфраструктуры совместно с общественностью предложили такие три этапа:
- Отсрочка санкции для владельцев транспортных средств на еврономерах;
- Разработка нового законопроекта с целью окончательного решения проблематики транспортных средств на еврономерах;
- Разработка законопроекта о внесении изменений в растаможку транспортных средств в целом.
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Первый этап уже почти выполнен - Верховная Рада сегодня успела проголосовать за новую отсрочку штрафов. На разработку новых законопроектов, которые урегулируют пользование “евробляхами“, у министерства есть 90 дней. В новых нормах планируют учесть:
- урегулирование ставок и порядка растаможивания транспортных средств;
- проведение оценки транспортных средств;
- требования экологических стандартов;
- установление льгот и определение сроков действия льгот;
- устранение двойного налогообложения.
Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.
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