Стало известно, как будут решать проблему "евроблях" - известны три этапа

На совещании обсуждалось то, какие действия необходимо предпринять для решения проблемы "евроблях".

Первый этап уже почти выполнен - Рада уже успела проголосовать за новую отсрочку штрафов wikipedia.org

Решать проблему “евроблях“ будут в три этапа. Об этом сообщает АвтоЕвроСила, со ссылкой на результаты совещания Министерства инфраструктуры и представителей общественности.

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На совещании обсуждалось то, какие действия необходимо предпринять для решения проблемы “евроблях“. Мининфраструктуры совместно с общественностью предложили такие три этапа:

Отсрочка санкции для владельцев транспортных средств на еврономерах;

Разработка нового законопроекта с целью окончательного решения проблематики транспортных средств на еврономерах;

Разработка законопроекта о внесении изменений в растаможку транспортных средств в целом.

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Первый этап уже почти выполнен - Верховная Рада сегодня успела проголосовать за новую отсрочку штрафов. На разработку новых законопроектов, которые урегулируют пользование “евробляхами“, у министерства есть 90 дней. В новых нормах планируют учесть:

урегулирование ставок и порядка растаможивания транспортных средств;

проведение оценки транспортных средств;

требования экологических стандартов;

установление льгот и определение сроков действия льгот;

устранение двойного налогообложения.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.