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Стало известно, как будут решать проблему "евроблях" - известны три этапа

Комментариев: 2
На совещании обсуждалось то, какие действия необходимо предпринять для решения проблемы "евроблях".
Первый этап уже почти выполнен - Рада уже успела проголосовать за новую отсрочку штрафов
Первый этап уже почти выполнен - Рада уже успела проголосовать за новую отсрочку штрафов
wikipedia.org

Решать проблему “евроблях“ будут в три этапа. Об этом сообщает АвтоЕвроСила, со ссылкой на результаты совещания Министерства инфраструктуры и представителей общественности.

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На совещании обсуждалось то, какие действия необходимо предпринять для решения проблемы “евроблях“. Мининфраструктуры совместно с общественностью предложили такие три этапа:

  • Отсрочка санкции для владельцев транспортных средств на еврономерах;
  • Разработка нового законопроекта с целью окончательного решения проблематики транспортных средств на еврономерах;
  • Разработка законопроекта о внесении изменений в растаможку транспортных средств в целом.

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Первый этап уже почти выполнен - Верховная Рада сегодня успела проголосовать за новую отсрочку штрафов. На разработку новых законопроектов, которые урегулируют пользование “евробляхами“, у министерства есть 90 дней. В новых нормах планируют учесть:

  • урегулирование ставок и порядка растаможивания транспортных средств;
  • проведение оценки транспортных средств;
  • требования экологических стандартов;
  • установление льгот и определение сроков действия льгот;
  • устранение двойного налогообложения.

Ранее сообщалось, что в США участники инцидента обнялись посреди дороги.

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Теги: евробляхи, закон, штрафы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.09.2019, 15:38
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гость
Извините растаможку
гость  (аноним)  12.09.2019, 15:32
Оценка:  0
гость
В общем кто уже деньги за разтаможку заплатил тот лох
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