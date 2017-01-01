Что делать, если ваше авто эвакуируют у вас на глазах - инструкция

Если авто не успели эвакуировать, его должны вернуть и не требовать деньги за эвакуацию.

Но штраф за нарушение все же выпишут facebook.com

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Если владелец авто, который уже успели погрузить на эвакуатор, успел прийти до того, как авто увезли, машину должны вернуть без требований оплатить эвакуацию. Об этом сообщает начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Так, если хозяин, или водитель пришел до отъезда эвакуатора, то порядок действий такой:

Машину должны тут же выгрузить без оплаты услуг эвакуатора;

Водитель-нарушитель платит только штраф в размере 510 грн.

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“Если водитель эвакуатора или другие работники требуют от вас средства, то это незаконно. Я возмущен по поводу таких ситуаций. Поэтому прошу в случае описанных выше обстоятельств немедленно сообщать в Патрульную полицию Киева, или Инспекцию по парковке. “, отметил Дмитрий Рахматуллин.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают вести новые льготы для владельцев электрокаров.