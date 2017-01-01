Водителей предупреждают о новых радарах Trucam - опубликован список дорог

Также будут расширены 8 существующих участков дорог, на которых уже используют радары.

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В четверг, 19 сентября, в Украине появятся дополнительные 17 участков дорог, на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Об этом сообщает заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Кроме этого будут расширены 8 существующих участков дорог, на которых уже используют радары. Таким образом общее количество радаров уже достигло 100. Устанавливают их на дорогах, где чаще всего происходят ДТП.

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По словам Алексея Билошицкого, “цель использования радаров - предупредить превышение скорости и приучить водителей быть ответственными на дороге“.

Также полиция опубликовала карту расположения новых радаров.

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