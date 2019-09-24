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Оценивать "евробляхи" по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста

Комментариев: 1
Хоть приказ об использовании заранее определенных интернет-источников и существует, без его регистрации он не вступил в силу.
Адвокат заявил, что сам приказ не выдерживает никакой критики
Адвокат заявил, что сам приказ не выдерживает никакой критики
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Использование каталога Schwacke  для оценки стоимости “евроблях“ является незаконным. Об этом сообщила общественная организация “Автоевросила“, со ссылкой на юриста Ивана Казачука.

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Приказ ДФС № 689 от 11 сентября 2015 года, который позволяет таможенникам использовать каталог Schwacke и другие источники, не прошел обязательную государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

Поэтому, хоть приказ об использовании заранее определенных интернет-источников и существует, без его регистрации он не вступил в силу. 

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Также Казачук добавил, что сам приказ не выдерживает никакой критики, так как источниками в нем называются сайты, которые носят справочный, иногда консультационный характер, а не точные данные.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают вести новые льготы для владельцев электрокаров.

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Теги: штрафы, евробляхи, Украина
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Осталось 300 символов
mark_demo    24.09.2019, 17:56
Оценка:  -1
mark_demo
евробляхам все незаконное,все кто хотели легализировать уже давно легализировали,а оставшиеся не легализируют ни когда
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