Оценивать "евробляхи" по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста
Использование каталога Schwacke для оценки стоимости “евроблях“ является незаконным. Об этом сообщила общественная организация “Автоевросила“, со ссылкой на юриста Ивана Казачука.
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Приказ ДФС № 689 от 11 сентября 2015 года, который позволяет таможенникам использовать каталог Schwacke и другие источники, не прошел обязательную государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины.
Поэтому, хоть приказ об использовании заранее определенных интернет-источников и существует, без его регистрации он не вступил в силу.
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Также Казачук добавил, что сам приказ не выдерживает никакой критики, так как источниками в нем называются сайты, которые носят справочный, иногда консультационный характер, а не точные данные.
Ранее сообщалось, что в Украине предлагают вести новые льготы для владельцев электрокаров.
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