Оценивать "евробляхи" по каталогу Schwacke незаконно - объяснение юриста

Хоть приказ об использовании заранее определенных интернет-источников и существует, без его регистрации он не вступил в силу.

Адвокат заявил, что сам приказ не выдерживает никакой критики facebook.com

Использование каталога Schwacke для оценки стоимости “евроблях“ является незаконным. Об этом сообщила общественная организация “Автоевросила“, со ссылкой на юриста Ивана Казачука.

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Приказ ДФС № 689 от 11 сентября 2015 года, который позволяет таможенникам использовать каталог Schwacke и другие источники, не прошел обязательную государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

Поэтому, хоть приказ об использовании заранее определенных интернет-источников и существует, без его регистрации он не вступил в силу.

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Также Казачук добавил, что сам приказ не выдерживает никакой критики, так как источниками в нем называются сайты, которые носят справочный, иногда консультационный характер, а не точные данные.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают вести новые льготы для владельцев электрокаров.