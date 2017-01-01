Штрафы за перегрузку фур пойдут на ремонт дорог
Перегруженные фуры разрушают дороги, из-за чего, каким бы ни был их ремонт, эффективным он не будет.
Перегруженные фуры разрушают дороги, из-за чего, каким бы ни был их ремонт, эффективным он не будет. Но как ни странно, теперь перегруженные фуры наоборот поспособствуют появлению новых дорог.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому половина средств от штрафов за перегрузку грузовых авто пойдет в Дорожный фонд. Об этом говорится на официальном сайте главы страны.
Соответствующий закон № 74-IX позволит увеличить инвестиции в дороги и повысить безопасность на дорогах Украины, - сообщает пресс-служба президента.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить полицейского, который подделал штраф о пьяном вождении.
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