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С 1 октября в Украине необходимо включать ближний свет за городом

Комментариев: 1
В условиях сокращения светового дня, автомобиль с включенным светом легче заметить на дороге.
Мера необходима из соображений безопасности
Мера необходима из соображений безопасности
facebook.com

Со вторника, 1 октября, и до мая уже следующего года за городом водителям необходимо ездить с включенным ближним светом фар в любое время суток. Об этом сообщает Патрульная полиция в своем Facebook.

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“С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар“, - говорится в сообщении.

Необходимо это из соображений безопасности. В условиях сокращения светового дня, автомобиль с включенным светом легче заметить на дороге.

Ранее сообщалось, что украинским водителям разрешат предъявлять права на смартфоне.

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Теги: фары, штрафы, полиция
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.10.2019, 13:18
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гость
Еще шаг к цэевропе. У них давно это введено. Как и в рашке и скандинавии тоже кстати...
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