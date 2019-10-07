Украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол

Сейчас в автошколах сажают за руль всего через 2 недели после начала обучения.

По словам авторов законопроекта, такая практика хорошо зарекомендовала себя в ряде европейских стран depositphotos.com

В Украине появятся существенные изменения в процессе получения водительских прав. Соответствующий законопроект №2201 внесли 5 народных депутатов от фракции “Слуга народа“, сообщается на сайте Верховной Раде.

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В первую очередь украинцы смогут изучать правила дорожного движения самостоятельно, тогда как сейчас обучение необходимо проходить в специализированных школах.

По словам авторов законопроекта, такая практика хорошо зарекомендовала себя в ряде европейских стран. К тому же, вынуждение ходить в автошколы нарушает права отдельных категорий граждан, например, женщин в декрете.

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А вот начинать практические уроки вождения на дорогах общего пользования украинцы смогут только после успешного прохождения теоретического теста. В случае провала, те из учеников, кто изучал правила самостоятельно, смогут пройти повторный тест только через 3 месяца.

Это изменение кажется вполне логичным. Ведь сейчас в автошколах сажают за руль всего через 2 недели после начала обучения, когда большинство обучающихся не знают даже знаки дорожного движения.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Украине необходимо включать ближний свет за городом.