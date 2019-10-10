Украинцы смогут получать получать водительские права в ЦПАУ

В сообщении отмечается, что инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам.

Инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам, которые живут в поселках facebook.com

Украинцы смогут получать получать водительские права и документы для регистрации автомобилей в Центрах предоставления административных услуг. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Читай также: Аваков пообещал снижение допустимой скорости с 2020 года

Сообщается, что Кабмин одобрил выделение 70 млн грн для закупки спецоборудования для центров. Новая техника позволит выдавать не только водительские удостоверения и техпаспорта для авто, но и даже паспорта.

В сообщении отмечается, что инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам, которые живут в поселках и в целом в отдаленных населенных пунктах или объединенных территориальных общинах.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.