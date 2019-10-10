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Украинцы смогут получать получать водительские права в ЦПАУ

Комментариев: 1
В сообщении отмечается, что инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам.
Инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам, которые живут в поселках
Инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам, которые живут в поселках
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Украинцы смогут получать получать водительские права и документы для регистрации автомобилей в Центрах предоставления административных услуг. Об этом сообщается на Правительственном портале.

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Сообщается, что Кабмин одобрил выделение 70 млн грн для закупки спецоборудования для центров. Новая техника позволит выдавать не только водительские удостоверения и техпаспорта для авто, но и даже паспорта.

В сообщении отмечается, что инновация должна серьезно упростить жизнь украинцам, которые живут в поселках и в целом в отдаленных населенных пунктах или объединенных территориальных общинах.

Ранее сообщалось, что украинцам разрешат изучать правила дорожного движения без автошкол.

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Теги: права, водительские права, Украина
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Комментариев (1)
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Kismyas    10.10.2019, 18:44
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Kismyas
Я б не упрощал,а ввел бы дополнительно психологические тесты,тесты на реакцию и логическое мышление...
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