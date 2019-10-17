С какой скоростью действительно ездят в Киеве - исследование

Всего за день замерили 19 699 показателей скорости.

Чаще всего на Столичном шоссе ехали со скоростью 80 и 90 км/ч - примерно по 4,5 тысячи авто в день depositphotos.com

Появились результаты замеров скорости движения автомобилей на Столичном шоссе за один день - 15 октября 2019 года. Данные появились в группе “За безопасные дороги“ в Фейсбук

Читай также: Чем грозит стоянка на месте для людей с инвалидностью

Всего за день замерили 19 699 показателей скорости. Из них со скоростью выше максимальных 80 км/ч двигалось 64,2% автомобилей.

Чаще всего на Столичном шоссе ехали со скоростью 80 и 90 км/ч - примерно по 4,5 тысячи авто в день. Около 3,4 тысячи авто ехало со скоростью 100 км/ч, еще 2,4 тысячи - 110 км/ч.

Читай также: Украинцы смогут получать водительские права в ЦПАУ

Примечательно, что радар зафиксировал 9 авто, которые ехали 190 км/ч и 5 - со скоростью 200 км/ч. В общей сложности за день нарушители скорости наездили на 1,3 млн гривен штрафов.

Ранее сообщалось, что Аваков пообещал снижение допустимой скорости с 2020 года.