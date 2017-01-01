Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Электронными водительскими правами смогут пользоваться не все - кому не повезло

Комментариев: 0
Чтобы сгенерировать электронное удостоверение МВД должно иметь в своей базе данных оцифрованное изображение лица.
Также патрульным выдадут специальные устройства для проверки электронных прав
Также патрульным выдадут специальные устройства для проверки электронных прав
facebook.com

Читай также: Каким водителям в Украине можно не покупать страховой полис

Электронными водительскими правами не смогут обзавестись обладатели водительских удостоверений старых образцов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает РБК-Украина.

По словам Гончарова, чтобы сгенерировать электронное удостоверение МВД должно иметь в своей базе данных оцифрованное изображение лица.

Читай также: Ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят разрешить не платить за растаможку авто

“Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины“, - отметил Гончаров.

Также стало известно, что патрульным выдадут специальные устройства для проверки электронных прав.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал идею электронных “водительских прав в смартфоне“.

Поделись:
Теги: МВД, права, водительские права, электронные водительские права
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь