Электронными водительскими правами смогут пользоваться не все - кому не повезло

Чтобы сгенерировать электронное удостоверение МВД должно иметь в своей базе данных оцифрованное изображение лица.

Также патрульным выдадут специальные устройства для проверки электронных прав facebook.com

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Электронными водительскими правами не смогут обзавестись обладатели водительских удостоверений старых образцов. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, передает РБК-Украина.

По словам Гончарова, чтобы сгенерировать электронное удостоверение МВД должно иметь в своей базе данных оцифрованное изображение лица.

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“Если у человека удостоверение советского образца, то, к сожалению, у нас нет актуального цифрового изображения. Сервис будет проверять, есть ли возможность сгенерировать электронное удостоверение водителя… Все выданные ранее права остаются действительны, но только на территории Украины“, - отметил Гончаров.

Также стало известно, что патрульным выдадут специальные устройства для проверки электронных прав.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал идею электронных “водительских прав в смартфоне“.