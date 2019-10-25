Гончаров рассказал, как украинцы будут получать автономера по новым правилам

Украинцы во время регистрации авто будут получать только техпаспорт.

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Украинцам могут разрешить самостоятельно заказывать номерные знаки. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По словам Гончарова, украинцы во время регистрации авто будут получать только техпаспорт, а номера нужно будет заказывать самостоятельно в любом из предприятий, которые их изготавливают.

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Гончаров уверяет, что это упростит жизнь автомобилистам. В частности те, кому нужен номер прицепа до машины с номером некой комбинации, смогут заказать его в любом Сервисном центре или ЦНАПе, а не только там, где они фактически есть. То же самое касается и обычных номерных знаков - граждане получат больший выбор.

Ранее сообщалось, каким водителям в Украине можно не покупать страховой полис.