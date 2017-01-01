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Поляки активно покупают украинские водительские права

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Польские водители массово приобретают за 2800 злотых (около 18 тысяч гривен) украинские права.
Подобная услуга в Польше невозможна, а полякам за махинацию грозит до 5 лет
Подобная услуга в Польше невозможна, а полякам за махинацию грозит до 5 лет
piddubny.com

То, что украинцы пригоняют (в последнее время уже намного реже, но тем не менее) автомобили из Польши - ни для кого не секрет. Но, как оказывается, польские водители тоже пользуются некоторыми незаконными украинскими “благами“. Об этом сообщает Piddubny.

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Польские водители массово приобретают за 2800 злотых (около 18 тысяч гривен) украинские права. Ведь в Польше можно ездить с украинским удостоверением водителя, а местные полицейские не могут проверить, насколько оно настоящее и есть ли в базах данных украинского МВД

Сообщается, что делается это через посредника в Нидерландах. Никуда ехать не надо - через 12 дней удостоверение придет по почте.

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Подобная услуга в Польше невозможна, а если поляк захочет воспользоваться поддельным или недействительным удостоверением, и это обнаружит полиция ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что ликвидаторам аварии на ЧАЭС хотят разрешить не платить за растаможку авто.

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Теги: Польша, права, мошенничество
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