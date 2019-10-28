Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений

В случае покупки электрокара, потребляющего значительно меньше топлива, ограничение на количество и сумму может не применяться.

Кабмин разрешил закупать электромобили для государственных органов, учреждений и организаций без ограничения по стоимости и количеству. Об этом свидетельствует соответствующие изменения в два постановления от 4 апреля 2001 года № 332 и от 26 декабря 2011 № 1399.

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Министерства могут приобретать автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств - максимум 1,2 млн грн, для Центральных органов исполнительной власти - 900 тыс. грн. Для Министерств разрешена покупка только одного авто.

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Сейчас же решили, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара, потребляющего значительно меньше топлива, это ограничение может не применяться.

“Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшения состояния окружающей среды и повышения энергетической безопасности Украины“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электронными водительскими правами смогут пользоваться не все - кому не повезло.