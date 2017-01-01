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Верховная Рада может ввести совершенно новый штраф для водителей

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В Европе штрафы за нарушение норм перевозки детей достаточно высокие - от 35 евро в Польше, до 400 евро в Эстонии.
Тем не менее, в Украине до сих пор отсутствует штрафы за нарушение этих правил
Тем не менее, в Украине до сих пор отсутствует штрафы за нарушение этих правил
depositphotos.com

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект № 10130 который может установить жесткие штрафы за перевозку детей в авто без специальных кресел. Об этом сообщает Bigmir)net.

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По правилам дорожного движения в Украине запрещено перевозить детей ниже 145 см, или моложе 12 лет в авто, без использования специальных приспособлений, которые помогают надежно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Также запрещено перевозить детей до 16 лет в кузове любого грузового авто и организованные группы детей в темное время суток.

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Тем не менее, в Украине до сих пор отсутствует штрафы за нарушение этих правил. В связи с этим водители массово нарушают их, что приводит к большому проценту смертности и травматизма в ДТП среди детей в стране.

В Европе штрафы за нарушение норм перевозки детей достаточно высокие - от 35 евро в Польше, до 400 евро в Эстонии. В Украине предлагается ввести штраф в размере 510 грн.

Ранее сообщалось, что Гончаров рассказал, как украинцы будут получать автономера по новым правилам.

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Теги: ДТП, ДТП с детьми, Верховная Рада
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