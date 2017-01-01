Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Депутаты утвердили штрафы за нарушение правил перевозки детей

Комментариев: 0
По новым правилам за перевозку детей с нарушением правил водителей будут наказывать в размере тридцати минимальных доходов граждан (510 грн),.
За повторное нарушение в течении года придется заплатить уже 850 грн
За повторное нарушение в течении года придется заплатить уже 850 грн
depositphotos.com

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада приняла анонсированный ранее законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил перевозки детей в авто. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на результаты голосования.

Читай также: Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений

За закон "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения касательно установления ответственности за нарушения правил перевозки детей" (№1150) проголосовали 332 депутата, при минимально необходимых 226.

По новым правилам за перевозку детей с нарушением правил водителей будут наказывать в размере тридцати минимальных доходов граждан (510 грн), За повторное нарушение в течении года выпишут штраф уже в размере пятидесяти минимальных доходов (850 грн).

О том, какие правила перевозки детей действуют в Украине сообщалось ранее.

Поделись:
Теги: штрафы, Верховная Рада, перевозка детей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь