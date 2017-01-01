Депутаты утвердили штрафы за нарушение правил перевозки детей

По новым правилам за перевозку детей с нарушением правил водителей будут наказывать в размере тридцати минимальных доходов граждан (510 грн),.

За повторное нарушение в течении года придется заплатить уже 850 грн depositphotos.com

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада приняла анонсированный ранее законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил перевозки детей в авто. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на результаты голосования.

Читай также: Кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений

За закон "О внесении изменений в Кодекс Украины про административные правонарушения касательно установления ответственности за нарушения правил перевозки детей" (№1150) проголосовали 332 депутата, при минимально необходимых 226.

По новым правилам за перевозку детей с нарушением правил водителей будут наказывать в размере тридцати минимальных доходов граждан (510 грн), За повторное нарушение в течении года выпишут штраф уже в размере пятидесяти минимальных доходов (850 грн).

О том, какие правила перевозки детей действуют в Украине сообщалось ранее.