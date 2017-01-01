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Закон о дешевой растаможке евроблях зарегистрировали в Верховной Раде

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Ярошевич добавил, что регистрация упомянутого законопроекта это важный шаг для “евробляхеров“.
Нардепы, вероятно, проголосуют за данный законопроект в течение месяца
Нардепы, вероятно, проголосуют за данный законопроект в течение месяца
depositphotos.com

Кажется, украинские политики и активисты приближаются к решению вопроса растаможки евроблях. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект 2342, сообщает сайт парламента.

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По словам лидера “евробляхеров“ Олега Ярошевича, нардепы, вероятно, проголосуют за данный законопроект в течение месяца. Также он отметил, что документ скорее всего будут долго согласовывать в Комитете налоговой и таможенной политики.

Также Ярошевич добавил, что регистрация упомянутого законопроекта это важный шаг для “евробляхеров“ - сразу после его принятия и вступления в силу владельцы ввезенных с нарушениями авто смогут бюджетно перерегистрировать свои машины.

Ранее сообщалось, что депутаты утвердили штрафы за нарушение правил перевозки детей.

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Теги: евробляхи, растаможка, Украина
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