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Новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт

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Все равно осталась возможность искусственного занижения/завышения стоимости растаможки на таможне, за счет привязки к таможенной стоимости.
Законопроект №2342, должен снизить сумму растаможки с 250-650% их стоимости до 35%
Законопроект №2342, должен снизить сумму растаможки с 250-650% их стоимости до 35%
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В недавно зарегистрированном законопроекте о доступной растаможке "евроблях" может быть коррупционная составляющая. Об этом сообщает генеральный директор Всеукраинской Асоциациии автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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Законопроект №2342, должен снизить сумму растаможки с 250-650% их стоимости до 35%. По словам Назаренко, все равно осталась возможность искусственного занижения/завышения стоимости растаможки на таможне, за счет привязки к таможенной стоимости. 

“Может я и ошибаюсь, но по другому мы никак не уйдем от игры “казаки-разбойники“: одни будут занижать стоимость авто, а другие завышать“, - считает Олег Назаренко.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали активно штрафовать за езду на автобусных полосах.

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Теги: евробляхи, растаможка, коррупция
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